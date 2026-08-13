Роберсон — об Уэстбруке: выдающийся, знаковый и легендарный игрок

Форвард «Зенита» Андре Роберсон, выступавший вместе с Расселлом Уэстбруком за «Оклахома-Сити Тандер», высказался о завершении карьеры бывшего одноклубника.

«Расселл Уэстбрук — просто выдающийся, знаковый и легендарный игрок, за игрой которого было невероятно наблюдать как на площадке, так и за её пределами! Баскетболу будет не хватать его присутствия и невероятного настроя!» — приводит слова Роберсона пресс-служба «Зенита».

Напомним, 12 августа Уэстбрук объявил о завершении карьеры. Баскетболист провёл в НБА 18 сезонов.

В прошедшем сезоне за «Сакраменто Кингз» 37-летний разыгрывающий провёл 64 матча, набирая в среднем 15,2 очка, делая 5,4 подбора и 6,7 передачи. Уэстбрук выступал за «Кингз» после обмена из «Денвера» в 2025 году.