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Елатонцев высказался о популярности Леброна в США, сравнив его с Роналду и Месси

Елатонцев высказался о популярности Леброна в США, сравнив его с Роналду и Месси
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Российский центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев рассказал, что во время выступлений в NCAA успел прочувствовать масштаб популярности звёздного форварда Леброна Джеймса в США, и сравнил его с легендарными футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Было интересно, куда он перейдёт. Я надеялся, что вернётся в «Кливленд», но у него были другие планы. По поводу его популярности не могу сказать наверняка, ведь я был не во всех штатах, но думаю, что его знают практически все. Мне кажется, по уровню популярности Леброна можно сравнить с Месси или Роналду, особенно если говорить именно о США», — приводит слова Елатонцева «Матч ТВ».

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