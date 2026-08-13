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Опубликован календарь Единой лиги на сезон-2026/2027

Опубликован календарь Единой лиги на сезон-2026/2027
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Единая лига ВТБ официально опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Первый матч нового сезона состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш».

Регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды сыграют друг с другом в два круга. По итогам первого этапа произойдёт разделение команд на две группы — группу «А» и группу «Б». Последние игры первого этапа регулярки запланированы на 27 января.

Полное расписание матчей доступно на официальном сайте лиги.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

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