Опубликован календарь Единой лиги на сезон-2026/2027

Единая лига ВТБ официально опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Первый матч нового сезона состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш».

Регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды сыграют друг с другом в два круга. По итогам первого этапа произойдёт разделение команд на две группы — группу «А» и группу «Б». Последние игры первого этапа регулярки запланированы на 27 января.

Полное расписание матчей доступно на официальном сайте лиги.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.