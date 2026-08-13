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Инсайдер: Редик находится в хорошем положении после смены владельцев «Лейкерс»

Инсайдер: Редик находится в хорошем положении после смены владельцев «Лейкерс»
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Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин заявил, что главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик чувствует себя спокойно после смены владельцев клуба.

«Редик получил продление контракта после первого сезона в качестве главного тренера «Лейкерс». Его соглашение идёт параллельно с контрактом Роба Пелинки. Насколько понимаю, у Джинни нет договора, но есть пятилетний период, в течение которого можно продолжать исполнять обязанности управляющего клубом.

Редик по всем признакам находится в очень хорошем положении. Боб Айгер был обладателем абонемента на матчи «Клипперс», когда Джей Джей играл за команду… Так что он в хорошем положении. Хотя не будем загадывать и посмотрим, как всё это будет развиваться в реальности», – приводит слова Макменамина Oh No He Didn’t в социальной сети Х.

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