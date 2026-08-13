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Центровой ЦСКА Елатонцев сравнил качество продуктов в России и США

Центровой ЦСКА Елатонцев сравнил качество продуктов в России и США
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Центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев рассказал о быте в США, где он проживал во время выступлений в NCAA.

— Как в целом быт в Америке? Ваш одноклубник Иван Ухов рассказывал, что люди там ни свет ни заря, чуть ли не в четыре утра, встают на пробежки. Действительно так?
— В четыре утра я обычно сплю, поэтому подтвердить не могу (смеётся). Я жил в небольшом студенческом городке — там в целом на улицах было не так много людей, хотя любители пробежек, конечно, встречались. А когда был в Нью-Йорке, заметил, что бегают и правда очень многие. Там это популярно.

— Другой знакомый спортсмен рассказывал, что за время проживания в США так и не смог привыкнуть к американской еде. По его словам, у нас продукты вкуснее и натуральнее.
— Согласен. В России продукты мне нравятся больше. Может быть, это просто дело привычки, но у меня тоже сложилось такое впечатление, — приводит слова Елатонцева «Матч ТВ».

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