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Инсайдер назвал подлинную причину продажи «Лейкерс» за $ 12,5 млрд

Инсайдер назвал подлинную причину продажи «Лейкерс» за $ 12,5 млрд
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Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Уолтер принял решение продать клуб из-за необходимости привлечь средства для погашения кредитов, связанных с расследованием предполагаемого мошенничества. Об этом рассказал известный инсайдер Джо Помплиано.

Ранее в СМИ сообщалось, что расследование связано с принадлежащей Уолтеру компанией по управлению активами Guggenheim Partners и предполагаемыми финансовыми операциями с другими компаниями его холдинга TWG Global.

«Bloomberg сообщает, что Марк Уолтер вёл переговоры с инвесторами о привлечении денег для погашения кредитов, в отношении которых проводится расследование. Именно поэтому он продал «Лейкерс» за $ 12,5 млрд — сделка была заключена всего за 72 часа, менее чем через два года после покупки клуба», — написал Помплиано на своей странице в социальной сети.

Напомним, Уолтер приобрёл контрольный пакет «Лейкерс» у семьи Басс в 2025 году. Тогда франшизу оценивали приблизительно в $ 10 млрд.

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