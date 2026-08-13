Тайриз Халибёртон ответил, сможет ли принять участие в новом сезоне НБА

26-летний разыгрывающий защитник клуба «Индиана Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон ответил, сможет ли принять участие в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я видел сообщение типа: «Источники говорят, что Тайриз будет здоров». Я тот самый источник, могу сказать, что я сейчас здоров. Чувствую себя отлично, просто прекрасно, делаю всё возможное, довольно регулярно играю в баскетбол. Буду готов к сезону. Если бы сезон начался сегодня, я был бы готов», — приводит слова Халибёртона портал Fadeaway World.

Напомним, Халибёртон перенёс операции на разорванном ахилловом сухожилии после травмы, полученной в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии — 3-4). Из-за тяжёлой травмы защитник был вынужден пропустить сезон-2025/2026.