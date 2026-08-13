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Стивен Эй Смит считает, что Пелинка может покинуть «Лейкерс» после продажи команды

Стивен Эй Смит считает, что Пелинка может покинуть «Лейкерс» после продажи команды
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Телеведущий Стивен Эй Смит предположил, что генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка в будущем может покинуть клуб после того, как команду выкупили предприниматели Джош Кушнер и Боб Айгер.

«Полагаю, Роб Пелинка больше не будет руководить баскетбольными операциями «Лос-Анджелес Лейкерс». Не думаю, что в дальнейшем всё останется так, как сейчас. Но знаете, кого, как мне кажется, стоит сохранить? Джини Басс должна остаться. Она неразрывно связана с «Лейкерс», с брендом «Лейкерс», её любят, почитают и уважают все в баскетбольном сообществе. Для меня она матриарх баскетбола. Не думаю, что от такого человека нужно отказываться», — приводит слова Эй Смита аккаунт NBABase в социальной сети Х.

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