Джейлен Браун назвал любимого спортсмена. Это легенда НБА

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», назвал своего любимого спортсмена за всю историю.

«Чёрт возьми, это сложно. Любимый спортсмен за всю историю? Я выберу Билла Расселла», — приводит слова Брауна портал Fadeaway World.

Браун был выбран на драфте НБА в 2016 году под общим третьим номером клубом «Бостон Селтикс», за который играл 10 лет. Джейлен является пятикратным участником Матча всех звёзд НБА, а также был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА в сезоне-2023/2024.