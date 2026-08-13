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Джейлен Браун назвал любимого спортсмена. Это легенда НБА

Джейлен Браун назвал любимого спортсмена. Это легенда НБА
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», назвал своего любимого спортсмена за всю историю.

«Чёрт возьми, это сложно. Любимый спортсмен за всю историю? Я выберу Билла Расселла», — приводит слова Брауна портал Fadeaway World.

Браун был выбран на драфте НБА в 2016 году под общим третьим номером клубом «Бостон Селтикс», за который играл 10 лет. Джейлен является пятикратным участником Матча всех звёзд НБА, а также был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА в сезоне-2023/2024.

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