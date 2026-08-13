Кендрик Перкинс назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА. Джонсон — второй

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс составил свою пятёрку лучших разыгрывающих в истории лиги.

Топ-10 разыгрывающих в истории НБА по версии Перкинса:

1. Стефен Карри.

2. Мэджик Джонсон.

3. Айзейя Томас.

4. Расселл Уэстбрук.

5. Джон Стоктон.

Ранее Расселл Уэстбрук официально объявил о завершении своей карьеры. За 18 сезонов разыгрывающий стал членом символической сборной 75-летия НБА, девять раз включался в сборные всех звёзд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.