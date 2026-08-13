15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА. Джонсон — второй

Кендрик Перкинс назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА. Джонсон — второй
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс составил свою пятёрку лучших разыгрывающих в истории лиги.

Топ-10 разыгрывающих в истории НБА по версии Перкинса:

1. Стефен Карри.
2. Мэджик Джонсон.
3. Айзейя Томас.
4. Расселл Уэстбрук.
5. Джон Стоктон.

Ранее Расселл Уэстбрук официально объявил о завершении своей карьеры. За 18 сезонов разыгрывающий стал членом символической сборной 75-летия НБА, девять раз включался в сборные всех звёзд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.

Чем запомнился Уэстбрук:
Самый спорный гений НБА ушёл. Расселл Уэстбрук официально завершил карьеру
Самый спорный гений НБА ушёл. Расселл Уэстбрук официально завершил карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android