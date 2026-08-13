Грин — о Леонарде: если наказание не будет суровым, всем стоит делать то же самое

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин задался вопросом о потолке зарплат в НБА после резонансной истории с форвардом Каваем Леонардом.

«Выяснилось, что появилась ещё одна компания, которую теперь связывают с Каваем Ленардом. Речь идёт о неназванной спонсорской сделке, которая, предположительно, оценивается в миллионы долларов и якобы должна была стать для Леонарда дополнительным стимулом перейти в «Клипперс» и обойти потолок зарплат.

Сейчас мы много слышим, какое наказание последует, я бы сказал так: если наказание не будет суровым, всем стоит делать то же самое. Если всё ограничится лёгким взысканием, тогда пусть этим занимаются все, и каждый игрок должен пытаться делать то же самое. Однако с точки зрения Кавая Леонарда я его не осуждаю. Если всё это действительно так, я не злюсь на Кавая. Мне кажется, здесь возникает совершенно другой вопрос, нежели тот, который сейчас обсуждают все.

Думаю, здесь нужно задать вопрос о самом потолке зарплат. Мы играем в лиге, где команду только что продали за $ 12,5 млрд, хотя всего 14 месяцев назад её продали за $ 10 млрд. В бейсболе нет потолка зарплат. Устройство лиги такое, что игроки, которые заслуживают получать основную часть денег, её и получают, а те, кто не заслуживает, не получают. Всё просто.

Думаю, это гораздо более масштабный вопрос, который необходимо обсудить. Все сейчас говорят: «Боже, что будет с ролью Кавая? Завершится ли обмен? Каким будет наказание?» А пусть наказанием станет отмена потолка зарплат. Если за год на продаже команды можно заработать $ 2,5 млрд, зачем нам вообще нужен потолок зарплат?» — сказал Грин в эфире своего подкаста The Draymond Green Show.