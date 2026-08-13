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Дуайт Ховард не включил О'Нила и Мэджика Джонсона в топ-5 величайших игроков НБА в истории

Дуайт Ховард не включил О'Нила и Мэджика Джонсона в топ-5 величайших игроков НБА в истории
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2019/2020, а также победитель Олимпиады-2008 в составе сборной США американец Дуайт Ховард назвал топ-5 величайших баскетболистов в истории, сообщает портал Fadeaway World.

Топ-5 величайших игроков НБА в истории, по мнению Ховарда.

1. Майкл Джордан.
2. Тим Данкан.
3. Карим Абдул-Джаббар.
4. Леброн Джеймс.
5. Стефен Карри.

Ховард трижды признавался лучшим оборонительным игроком по итогам регулярного чемпионата НБА, а также является восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА. Также Дуайт пять раз становился лидером регулярного чемпионата НБА по подборам и дважды — по блок-шотам.

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