Дуайт Ховард не включил О'Нила и Мэджика Джонсона в топ-5 величайших игроков НБА в истории

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2019/2020, а также победитель Олимпиады-2008 в составе сборной США американец Дуайт Ховард назвал топ-5 величайших баскетболистов в истории, сообщает портал Fadeaway World.
Топ-5 величайших игроков НБА в истории, по мнению Ховарда.
1. Майкл Джордан.
2. Тим Данкан.
3. Карим Абдул-Джаббар.
4. Леброн Джеймс.
5. Стефен Карри.
Ховард трижды признавался лучшим оборонительным игроком по итогам регулярного чемпионата НБА, а также является восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА. Также Дуайт пять раз становился лидером регулярного чемпионата НБА по подборам и дважды — по блок-шотам.