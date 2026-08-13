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Макси заявил, что «Филадельфия» будет заставлять Эджкомба действовать агрессивнее

Макси заявил, что «Филадельфия» будет заставлять Эджкомба действовать агрессивнее
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал, какую роль команда планирует отвести защитнику Ви Джею Эджкомбу после прихода Леброна Джеймса и Джейлена Брауна.

«Во втором сезоне в лиге я оказался примерно в такой же ситуации, когда к нам пришёл Джеймс Харден. Когда мы обменяли его, я был рад, но при этом подумал: «А что это значит для меня?» Мне очень понравилось, что Джеймс и Джоэл отвели меня в сторону и сказали: «Не думай, что это что-то меняет для тебя». Харден продолжал отдавать мне мяч и заставлял меня действовать агрессивно. Мы сделаем то же самое с Ви Джеем. Мы здесь не для того, чтобы он бросал четыре раза за матч. С таким количеством бросков мы не будем выигрывать матчи. Продолжу его подталкивать», — сказал Макси в эфире подкаста Numbers On The Board.

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