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«Как можно было так облажаться?!» Перкинс раскритиковал «Кливленд» за упущенного Леброна

«Как можно было так облажаться?!» Перкинс раскритиковал «Кливленд» за упущенного Леброна
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Бывший игрок НБА и аналитик Кендрик Перкинс раскритиковал «Кливленд Кавальерс» за то, что клуб не смог воспользоваться возможностью вернуть четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса и он присоединился к «Филадельфии Сиксерс».

«Как можно было так облажаться?! Как? Серьёзно, как? Это было почти так же плохо, как Брэд Стивенс, который облажался с этой историей с Яннисом [Адетокунбо] и в итоге упустил такую возможность. Да не может быть такого, чтобы вам удалось лично встретиться с Леброном, а вы всё равно умудрились упустить этот шанс. Он почти три недели был в Акроне. Он встретился с вами. Как вы умудрились это упустить? Серьёзно.

И самое главное здесь, как вы уже сказали, Джейлен Браун был той самой частью сделки. Джейлен Браун был доступен. Если бы «Кливленд» сделал ход за Джейлена Брауна, в девяти случаях из 10 Леброн Джеймс оказался бы в Кливленде. Но вы не захотели расставаться с кем-то из своих игроков, будь то Эван Мобли или Донован Митчелл. Вы не захотели с ними расставаться, а теперь, скорее всего, не выиграете ещё одно чемпионство в ближайшие восемь-девять лет. Как можно было упустить такую возможность? Как?» — сказал Перкинс в эфире RoadTrippin'Show.

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