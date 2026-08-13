Вембаньяма рассказал, во что больше любит играть — в шахматы или в баскетбол

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал, что при увлечении игрой в шахматы всё равно больше любит заниматься баскетболом.

«Я лучше играю в баскетбол, чем в шахматы, но люблю и то и другое. Баскетбол немного больше», — приводит слова Вембаньямы портал Eurohoops.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером драфта НБА в 2023 году. В сезоне-2025/2026 французский центровой помог техасской команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили клубу «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4. Француз единогласно был признан лучшим защитником минувшего сезона.