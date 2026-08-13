«Невозможно стереть то, что было». Дюрант — о завершении карьеры Уэстбрука

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант эмоционально отреагировал на объявление Расселла Уэстбрука о завершении карьеры в НБА.

«Помню, как однажды спросил у ассистента главного тренера Мо Чикса: что сложнее — тренироваться после командной тренировки или приходить в зал до неё? Я спросил только потому, что к тому моменту, когда я приходил в зал, Расс уже успевал закончить утреннюю тренировку, а я обычно занимался после командной. Мо сказал: «Наверное, сложнее приходить до тренировки». С тех пор это стало моей привычкой.

Многие смотрели на эмоции Рассела на площадке и думали, что он громкий. Нет, для меня он был тихим и методичным. Он подавал пример, когда зажигались софиты, выплёскивал всё, что в нём было, испытывал настоящую свободу. Это вдохновляло меня как его одноклубника. Куда бы я ни приходил, я видел, как он вдохновляет людей из самых разных слоёв общества. Самое безумное, что он почти ничего не говорил, он просто приходил и делал своё дело. На протяжении 18 лет.

Эта баскетбольная жизнь священна для нас как для профессионалов. То, что мы вкладываем в эту площадку, значит для нас всё. Кто-то из нас хотел бы вернуться назад и делать некоторые вещи с чуть большей целеустремлённостью, а кто-то может просто отряхнуть руки и быть довольным временем, которое провёл в игре. Кем будешь ты?

Мы знаем, на что был настроен Zero… Продолжай вдохновлять людей на следующем этапе своей жизни, чемпион. Мне всё равно, что произойдёт, невозможно стереть то, что было. Первые годы выход в финал, когда нам было чуть за 20, Матчи всех звёзд, как мы видели, как друг друга травмировали и возвращались в игру, поездки на автобусе, перелёты, карточные игры, шутки и споры, всё это — незабываемо!!!

Всей семье Уэстбрук — Нине, детям, маме Уэстбрука, Большому Расселлу, Рэю, Доннеллу, всем из старшей школы Льюзингера и UCLA и многим другим, кого я сейчас забыл, — огромная любовь и поздравления с выдающейся карьерой», — написал Дюрант на своей странице в социальной сети Х