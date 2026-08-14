Гилджес-Александер отреагировал на решение Уэстбрука завершить карьеру в баскетболе

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, отреагировал на решение 37-летнего обладателя награды MVP 2017 года американца Расселла Уэстбрука завершить карьеру в профессиональном баскетболе.

«Настоящая легенда «Оклахома-Сити Тандер» навсегда. Поздравляю с потрясающей карьерой, брат. Ценю твой вклад в игру», — написал Гилджес-Александер на своей странице в социальной сети Х.

За 18 сезонов разыгрывающий стал членом символической сборной 75-летия НБА, девять раз включался в сборные всех звёзд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.

Уэстбрук выступал за такие команды, как «Оклахома-Сити Тандер», «Сакраменто Кингз», «Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс».