В ЦСКА отреагировали на завершение карьеры Расселла Уэстбрука

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА отреагировал на объявление Расселлом Уэстбруком о завершении карьеры, опубликовав фотографию с единственного матча против американского разыгрывающего.

В ночь с 14 на 15 октября 2010 года армейцы встретились с «Оклахома-Сити Тандер» в рамках тура Euroleague American Tour. Матч прошёл в Оклахоме и завершился победой хозяев со счётом 97:89.

«Было честью сыграть», — подписали фотографию в московском клубе на странице в социальной сети Х.

Фото: ПБК ЦСКА

В той встрече Уэстбрук набрал шесть очков, сделал один подбор и две передачи, а также совершил два перехвата и допустил четыре потери.

Напомним, разыгрывающий завершил карьеру после 18 сезонов в НБА. За это время Уэстбрук стал членом символической сборной 75-летия НБА, девять раз включался в сборные всех звёзд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.