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Клэй Томпсон ответил, какой чемпионский титул стал для него самым ценным

Клэй Томпсон ответил, какой чемпионский титул стал для него самым ценным
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон рассказал, какой чемпионский титул для него самый ценный. Напомним, Томпсон является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2015, 2017, 2018 и 2022).

«Победа в 2022 году особенно дорога мне, потому что в двух предыдущих сезонах я был на пике формы, но мог только смотреть со стороны. Это было по-настоящему тяжело. Путь к возвращению оказался невероятно непростым. После двух с половиной сезонов, проведённых вне игры из-за травм, снова оказаться в центре чемпионской команды — это просто история, в которой всё сложилось идеально.

Чемпионат 2022 года… этот путь навсегда вписал наши имена в историю. Мы заплатили за это слишком высокую цену. Прежде чем снова поднять трофей, нам пришлось пройти через бесконечные взлёты и падения», — рассказал Томпсон на стриме PlaqueBoyMax на Twitch.

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