Клэй Томпсон ответил, какой чемпионский титул стал для него самым ценным

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон рассказал, какой чемпионский титул для него самый ценный. Напомним, Томпсон является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2015, 2017, 2018 и 2022).

«Победа в 2022 году особенно дорога мне, потому что в двух предыдущих сезонах я был на пике формы, но мог только смотреть со стороны. Это было по-настоящему тяжело. Путь к возвращению оказался невероятно непростым. После двух с половиной сезонов, проведённых вне игры из-за травм, снова оказаться в центре чемпионской команды — это просто история, в которой всё сложилось идеально.

Чемпионат 2022 года… этот путь навсегда вписал наши имена в историю. Мы заплатили за это слишком высокую цену. Прежде чем снова поднять трофей, нам пришлось пройти через бесконечные взлёты и падения», — рассказал Томпсон на стриме PlaqueBoyMax на Twitch.