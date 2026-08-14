Томпсон назвал победителя гипотетической серии между «Голден Стэйт-2017» и «Чикаго-1996»

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон высказал мнение о том, кто победил бы в гипотетическом противостоянии: «Голден Стэйт Уорриорз» образца 2017 года или «Чикаго Буллз» 1996 года. Отметим, что Томпсон выступал за «Голден Стэйт» и является четырёхкратным чемпионом НБА.

«Небольшое преимущество я бы отдал «Уорриорз» — думаю, наша точность бросков могла бы сыграть решающую роль. Но серия точно дошла бы до семи матчей», — сказал Томпсон на стриме PlaqueBoyMax на Twitch.

Отметим, что в сезоне-2016/2017 «Голден Стэйт» установил рекорд НБА по проценту побед в плей-офф, завершив постсезон с результатом 16-1 (94,1%). Это лучший показатель в истории лиги за один розыгрыш плей-офф.