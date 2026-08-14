«Клипперс» вернули Брэдли Била после тяжёлого сезона и операции на бедре

Атакующий защитник Брэдли Бил вернулся в «Лос-Анджелес Клипперс». Клуб сообщил о подписании с ним двухлетнего контракта на $ 13,2 млн с опцией игрока на второй сезон.

После того как Бил отказался от опции на $ 5,6 млн, он изучал предложения на рынке свободных агентов, а «Клипперс» получили дополнительную финансовую гибкость для усиления состава. В итоге стороны договорились о возвращении игрока в Лос-Анджелес после того, как трёхкратный участник Матча звёзд восстановился от операции на бедре, из-за которой он пропустил бóльшую часть прошлого сезона.

Новый контракт Била заметно выгоднее предыдущего: $ 13,2 млн за два года против $ 11 млн за тот же срок ранее. При этом прошлый сезон получился для него крайне непростым — он сыграл всего шесть матчей и обновил личные антирекорды почти по всем ключевым показателям: очкам, передачам, подборам, перехватам, блок-шотам, а также по точности бросков с игры и со штрафной линии.