Егор Дёмин попробовал себя как фотограф и увиделся с Брианной Стюарт на матче женской НБА

В ночь на 14 августа в регулярном сезоне женской НБА (WNBA) «Нью-Йорк Либерти» обыграл «Лос-Анджелес Спаркс» со счётом 85:81.

Матч посетил российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин. Он побывал на игре в роли фотографа и пообщался с трёхкратной чемпионкой WNBA Брианной Стюарт. Пресс-служба «Либерти» опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях. Сам Дёмин также выложил в своём телеграм-канале видео, на котором видно, что он находится в зоне для фотографов под кольцом.

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба «Нью-Йорк Либерти»

Егор Дёмин и Брианна Стюарт Фото: Пресс-служба «Нью-Йорк Либерти»

Напомним, по итогам Летней лиги — 2026 Дёмин стал самым результативным игроком «Бруклина», набрав 109 очков в пяти матчах, и вошёл во вторую символическую сборную турнира.