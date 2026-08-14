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Егор Дёмин попробовал себя как фотограф и увиделся с Брианной Стюарт на матче женской НБА

Егор Дёмин попробовал себя как фотограф и увиделся с Брианной Стюарт на матче женской НБА
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В ночь на 14 августа в регулярном сезоне женской НБА (WNBA) «Нью-Йорк Либерти» обыграл «Лос-Анджелес Спаркс» со счётом 85:81.

Матч посетил российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин. Он побывал на игре в роли фотографа и пообщался с трёхкратной чемпионкой WNBA Брианной Стюарт. Пресс-служба «Либерти» опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях. Сам Дёмин также выложил в своём телеграм-канале видео, на котором видно, что он находится в зоне для фотографов под кольцом.

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба «Нью-Йорк Либерти»

Егор Дёмин и Брианна Стюарт

Егор Дёмин и Брианна Стюарт

Фото: Пресс-служба «Нью-Йорк Либерти»

Напомним, по итогам Летней лиги — 2026 Дёмин стал самым результативным игроком «Бруклина», набрав 109 очков в пяти матчах, и вошёл во вторую символическую сборную турнира.

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