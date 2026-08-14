Названа причина, по которой семье умершего игрока НБА не выплатят $ 12,5 млн

«Мемфис Гриззлиз» не станет выплачивать наследникам бигмена Брэндона Кларка последний год его контракта на $ 12,5 млн — и эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат, сообщает Front Office Sports.

«Кларк заработал свои полные $ 12,5 млн за сезон-2025/2026, однако последний год его зарплаты не будет перечислен его наследникам, поскольку в контракте не была предусмотрена защита на случай смерти», — сказано в источнике.

Случай с Кларком стал первым за десятилетие, когда действующий игрок НБА умер во время действия контракта. Последним подобным эпизодом была гибель форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Брайса Деджон-Джонса в мае 2016 года: в Далласе он перепутал двери, вошёл в чужую квартиру и был застрелен испугавшимся жильцом.

Контракт Кларка «Мемфис» официально расторг в начале июля — почти через семь недель после его смерти. По коллективному договору НБА клуб вправе прекратить действие соглашения после смерти игрока, однако обязанность выплачивать оставшиеся гарантированные деньги зависит от наличия в контракте специальной оговорки — так называемой Death Protection.