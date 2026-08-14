В Единой лиге ответили, как составляли календарь на новый сезон с учётом интересов клубов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что при составлении календаря регулярного чемпионата сезона-2026/2027 были тщательно проработаны такие нюансы, как загруженность арен и особенности логистики команд.

«Календарь нового сезона получился достаточно насыщенным. Сезон начинается 17 сентября международным Суперкубком на «ВТБ Арене», где к четырём нашим лучшим клубам присоединятся «Анадолу Эфес» и «Игокеа» — лучшего старта для болельщиков не придумать. А уже через пять дней после финала, 25 сентября, стартует регулярный чемпионат.

При составлении календаря мы сохранили привычный ритм: топ‑матчи запланированы на выходные, чтобы их увидело максимальное количество зрителей и на трибунах, и в эфире телеканалов. Уже в первые недели болельщиков ждут московское дерби ЦСКА — МБА и встреча УНИКС — «Зенит».

Составление календаря — это всегда поиск баланса между интересами лиги, клубов, вещателей и болельщиков, с учётом логистики и загруженности арен. Спасибо клубам за конструктивную работу: нам удалось выстроить расписание так, чтобы команды получали равные условия, а зрители — большой баскетбол практически без пауз. Ждём всех на трибунах — сезон обещает быть интересным», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».