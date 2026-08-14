Чемпион НБА Томпсон составил гору Рашмор из четырёх лучших баскетболистов в истории НБА

36-летний американский профессиональный баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, назвал свою гору Рашмор из четырёх лучших баскетболистов.

Гора Рашмор из лучших баскетболистов, по мнению Брауна:

— Майкл Джордан;

— Коби Брайант;

— Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс»);

— Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Клэй — сын бывшего профессионального баскетболиста, первого номера драфта НБА 1978 года и двукратного чемпиона НБА Майкла Томпсона. Томпсон-младший был выбран под 11-м номером на драфте НБА 2011 года «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого четырежды и стал чемпионом лиги.