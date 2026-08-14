«Лейкерс» выросли в цене более чем в четыре раза за время Леброна Джеймса

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» выросла в цене более чем в четыре раза за то время, что в клубе находился 41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс, о чём сообщил аккаунт Basketball Forever.

По данным аккаунта, когда Леброн Джеймс присоединился к «Лейкерс» в 2018 году, франшиза оценивалась примерно в $ 3 млрд, а в августе 2026-го после его ухода «Лейкерс» оцениваются приблизительно в $ 12,5 млрд.

Новый владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Боб Айгер рассказал, что сделка по покупке клуба за рекордные $ 12,5 млрд была заключена всего за три дня