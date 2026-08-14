В «Динамо» подписали игрока, выбившего команду в первом раунде плей-офф Суперлиги

20-летний российский баскетболист Владимир Семенченко, играющий на позиции атакующего защитника, подписал контракт с командой Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток, о чём сообщила пресс-служба клуба. Соглашение баскетболиста с приморским коллективом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

В сезоне-2023/2024 Владимир дебютировал в Единой молодёжной лиге, сыграв за нижегородскую молодёжку в 39 матчах, а в следующем сезоне стал капитаном и лидером команды.

Летом 2025 года Семенченко заключил полноценный контракт с нижегородской командой, но был отправлен в аренду в БК «Новосибирск». В сезоне-2025/2026 провёл 45 матчей в составе сибиряков и помог клубу сенсационно обыграть «Динамо» в первом раунде плей-офф Суперлиги.