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Браун — о «Филадельфии»: всё больше думаю, как помочь команде

Браун — о «Филадельфии»: всё больше думаю, как помочь команде
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29-летний профессиональный баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлен Браун, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс» на позиции форварда, высказался о новом клубе.

«Я с нетерпением жду каждой части этого пути — каждой тренировки, каждого разбора игры. Но, если честно, путь начинается прямо сейчас. Это не происходит в одночасье, когда можно просто выкатить мяч и надеяться, что всё само сложится. Нужно много работать.

Так что я не теряю сон, но с каждым днём я всё больше думаю о том, как помочь своей команде, помочь партнёрам и сделать так, чтобы всё это сработало. У нас много талантов, отличная возможность, и я хочу, чтобы это принесло результат. Так что я с нетерпением жду этого», — сказал Браун на шоу Jimmy Kimmel Live.

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