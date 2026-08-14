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«Бруклин» оригинально представил расписание на сезон-2026/2027 НБА видео с участием Дёмина

«Бруклин» оригинально представил расписание на сезон-2026/2027 НБА видео с участием Дёмина
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» представил официальный календарь регулярного чемпионата сезона-2026/2027. В специальном проморолике приняли участие защитники команды — Егор Дёмин и Майкел Браун.

Дёмин представил расписание «Бруклина» на сезона-2026/2027

Старт регулярного чемпионата для «Бруклина» состоится 21 октября 2026 года — команда из Нью-Йорка проведёт домашний матч с «Шарлотт Хорнетс».

Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером, а Браун — под шестым номером на драфте-2026.

Ранее сообщалось, что Дёмин попробовал себя как фотограф и увиделся с Брианной Стюарт на матче женской НБА.

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