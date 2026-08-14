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«Всё стало понятно с первых минут». Эксперт высказался о Егоре Дёмине

«Всё стало понятно с первых минут». Эксперт высказался о Егоре Дёмине
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Журналист и баскетбольный обозреватель портала No Ceilings NBA Кори Тулаба поделился мнением о защитнике «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, отметив его выступление в Летней лиге НБА 2026 года.

«Его дебютный сезон нас ничуть не удивил. Универсальный, одарённый игрок ростом 208 см. В прошлом году он просто превзошёл ожидания своей бросковой точностью. Нам повезло лично присутствовать на одной из его преддрафтовых тренировок с тренером Заком Гонсалесом, где мы вживую наблюдали за постановкой броска. Увидев этот процесс и то, над чем ещё они работали, мы стали ценить его потенциал ещё выше.

А уже в этой Летней лиге всё стало понятно с первых минут: этот парень просто слишком хорош для подобного уровня. Он определённо в списке тех, кто слишком хорош для Летней лиги», — сказал Тулаба на канале No Ceilings NBA в YouTube.

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