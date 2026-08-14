Эксперт оценил старт календаря нового сезона НБА для «Бруклина», упомянув Дёмина и новичка

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс поделился мнением о первых 10 матчах регулярного чемпионата сезона-2026/2027 для «Бруклин Нетс». Эксперт отметил, что среди соперников будет сразу несколько клубов, одержавших в прошлом сезоне не менее 44 побед.

«Егор Дёмин и Майкел Браун выйдут на площадку «Барклайс-центра» 21 октября, когда «Бруклин» начнёт сезон-2026/2027 матчем с «Шарлотт Хорнетс». Для Брауна, выбранного под шестым номером на июньском драфте, это также будет первый матч в регулярном чемпионате НБА.

Через три дня команда отправится на «Рокет Арена». Следующие шесть матчей «Бруклина» пройдут с такими клубами, как «Кливленд Кавальерс», «Индиана Пэйсерс», «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс», снова «Индиана» и «Нью-Йорк Никс».

К моменту завершения первых 10 игр «Нетс» проведут шесть матчей на выезде, трижды сыграют в режиме «бэк-ту-бэк» за 19 дней и встретятся с семью соперниками, которые в прошлом сезоне одержали как минимум 44 победы», — говорится в материале Холмса.

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