Эксперт оценил, как игроки НБА стали иначе действовать против Егора Дёмина

Журналист и баскетбольный обозреватель портала No Ceilings NBA Кори Тулаба поделился впечатлениями от игры российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА – 2026, отдельно отметив его уверенность в броске и способность создавать моменты для партнёров.

«Теперь, когда у него появилась репутация снайпера, все защищаются против него на периметре. И мне понравилось, как он использовал возможность пройти под кольцо, а затем, когда после прохода он заставляет защиту сместиться, Егор может проявить свои способности плеймейкера. При этом он продолжал бросать трёхочковые — с большой дистанции, очень уверенно.

Если вы следите за Егором в социальных сетях, то наверняка заметили, что он уже полностью освоился с жизнью в Бруклине и постоянно проводит там время», — сказал Тулаба на канале No Ceilings NBA в YouTube.

Егор Дёмин готовится ко второму сезону в НБА: