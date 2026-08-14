Томпсон объяснил, почему Леброн Джеймс — самый трудный соперник в его карьере

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, назвал Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс») самым трудным соперником.

«Самый трудный соперник? Леброн. Я имею в виду, мы видели его в четырёх финалах подряд, и я не видел никого, кто контролировал бы игру так, как он. Он может делать на площадке всё. У него нет слабых мест.

Даже в начале его карьеры, когда он вышел в свой первый финал, его бросок был немного нестабильным. К тому времени, когда мы встретились с ним, его джампер слева был уже доведён до автоматизма и безошибочен. Так что да, он был самым трудным соперником, с которым я когда-либо сталкивался. Без вопросов», — приводит слова Томпсона аккаунт MindOfBron в социальной сети Х.