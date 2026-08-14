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Томпсон объяснил, почему Леброн Джеймс — самый трудный соперник в его карьере

Томпсон объяснил, почему Леброн Джеймс — самый трудный соперник в его карьере
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, назвал Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс») самым трудным соперником.

«Самый трудный соперник? Леброн. Я имею в виду, мы видели его в четырёх финалах подряд, и я не видел никого, кто контролировал бы игру так, как он. Он может делать на площадке всё. У него нет слабых мест.

Даже в начале его карьеры, когда он вышел в свой первый финал, его бросок был немного нестабильным. К тому времени, когда мы встретились с ним, его джампер слева был уже доведён до автоматизма и безошибочен. Так что да, он был самым трудным соперником, с которым я когда-либо сталкивался. Без вопросов», — приводит слова Томпсона аккаунт MindOfBron в социальной сети Х.

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