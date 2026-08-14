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«Комбинация интеллекта и уверенности». Аналитик оценил прогресс Егора Дёмина

«Комбинация интеллекта и уверенности». Аналитик оценил прогресс Егора Дёмина
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Журналист и баскетбольный обозреватель Альберт Гим оценил прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Аналитик отметил его физическую готовность, улучшение броска и уверенность в своей игре.

«Любая возможность поговорить о Егоре Дёмине вызывает у нас восторг. Это парень, в которого мы поверили гораздо раньше большинства остальных. Наблюдать за его прогрессом и видеть ту уверенность, с которой он выступает вживую, — нечто особенное.

Во-первых, он полностью адаптировался к скоростям и стилю игры в НБА. Во-вторых, он прибавил физически: набрал хорошую мышечную массу, что очень важно. Всё это вкупе с прогрессом в броске со средней и дальней дистанции придаёт его игре невероятную уверенность.

В Летней лиге казалось, что он на голову выше всех остальных участников. Его умение читать площадку и защиту всегда было при нём, но теперь, когда соперникам приходится оглядываться на его бросок с дистанции и выходить на него на периметре, Егор становится смертельно опасным. Эта комбинация интеллекта, уверенности и развитых навыков делает его пугающим оппонентом для любой защиты», — сказал Гим на канале No Ceilings NBA в YouTube.

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