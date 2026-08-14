15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич возглавил список игроков с наибольшим числом касаний мяча в плей-офф НБА — 2026

Йокич возглавил список игроков с наибольшим числом касаний мяча в плей-офф НБА — 2026
Комментарии

Аккаунт Clutch Numbers в социальной сети Х опубликовал список игроков НБА с наибольшим числом касаний мяча в плей-офф НБА — 2026.

Наибольшее количество касаний за игру в плей-офф НБА сезона-2025/2026 (минимум шесть игр):

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 123,0.
2. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») — 95,2.
3. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — 93,6.
4. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс») — 93,4.
5. Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс») — 92,5.
6. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик») — 89,3.
7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 89,0.
8. Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс») — 86,2.
9. Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс») — 82,2.
10. Джален Джонсон («Атланта Хоукс») — 79,3.

Читайте далее:
Йокич поставил на место НБА. Его отпуск в Сербии — лучший ответ на пафос лиги
Фото
Йокич поставил на место НБА. Его отпуск в Сербии — лучший ответ на пафос лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android