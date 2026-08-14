Йокич возглавил список игроков с наибольшим числом касаний мяча в плей-офф НБА — 2026

Аккаунт Clutch Numbers в социальной сети Х опубликовал список игроков НБА с наибольшим числом касаний мяча в плей-офф НБА — 2026.

Наибольшее количество касаний за игру в плей-офф НБА сезона-2025/2026 (минимум шесть игр):

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 123,0.

2. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») — 95,2.

3. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — 93,6.

4. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс») — 93,4.

5. Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс») — 92,5.

6. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик») — 89,3.

7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 89,0.

8. Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс») — 86,2.

9. Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс») — 82,2.

10. Джален Джонсон («Атланта Хоукс») — 79,3.