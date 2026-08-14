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«Фанаты «Бруклина» должны быть на седьмом небе от счастья». Эксперт — о Дёмине

«Фанаты «Бруклина» должны быть на седьмом небе от счастья». Эксперт — о Дёмине
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Журналист и баскетбольный обозреватель Альберт Гим высоко оценил прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По мнению эксперта, Дёмин способен стать важной частью дуэта с новичком клуба Майкелом Брауном.

«Прогресс Егора, его уверенность и мастерство — по-настоящему пугающий фактор. Думаю, он станет невероятным напарником для Майкела Брауна. Если вы болельщик «Бруклин Нетс», то сейчас должны быть на седьмом небе от счастья.

Наконец-то начинает проглядываться чёткое понимание того, что именно они строят вокруг этих двоих и в какой баскетбол будут играть под руководством Жорди Фернандеса», — сказал Гим на канале No Ceilings NBA в YouTube.

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