«Фанаты «Бруклина» должны быть на седьмом небе от счастья». Эксперт — о Дёмине

Журналист и баскетбольный обозреватель Альберт Гим высоко оценил прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По мнению эксперта, Дёмин способен стать важной частью дуэта с новичком клуба Майкелом Брауном.

«Прогресс Егора, его уверенность и мастерство — по-настоящему пугающий фактор. Думаю, он станет невероятным напарником для Майкела Брауна. Если вы болельщик «Бруклин Нетс», то сейчас должны быть на седьмом небе от счастья.

Наконец-то начинает проглядываться чёткое понимание того, что именно они строят вокруг этих двоих и в какой баскетбол будут играть под руководством Жорди Фернандеса», — сказал Гим на канале No Ceilings NBA в YouTube.

Егор Дёмин показал, как отрабатывает удары в боксе: