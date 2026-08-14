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Егор Дёмин оценил мем с плачущим Майклом Джорданом

Егор Дёмин оценил мем с плачущим Майклом Джорданом
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в шуточном уроке по изучению главных баскетбольных мемов в истории НБА. Во время занятия ведущий продемонстрировал фото прослезившегося Майкла Джордана, шутливо отметив, что этот мем сделал легенду «Чикаго Буллз» даже более узнаваемым, чем его шесть чемпионских титулов, после чего призвал молодых игроков не бояться эмоций.

Фото: Скриншот

«Мы учимся, как это делать или как этого не делать?» — сказал Дёмин на видео, которым поделилась пресс-служба «Бруклина» в социальных сетях.

Ранее «Бруклин» оригинально представил расписание на сезон-2026/2027 НБА видео с участием Дёмина.

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