Форвард «Зенита» и экс-партнёр Уэстбрука рассказал о влиянии Расселла на НБА

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андре Роберсон высказался о решившем завершить карьеру Расселле Уэстбруке, с которым играл в НБА за «Оклахома-Сити Тандер».

— Что первым приходит вам на ум, когда вы думаете о карьере Расселла Уэстбрука?

— Абсолютно бесстрашный игрок, который всегда сражается до конца.

— Как бы вы описали его влияние на НБА и молодое поколение игроков?

— Расселл задал высочайшую планку для игроков — показывал, как нужно каждый вечер полностью посвящать себя игре. Никогда не позволял себе играть вполсилы и никогда не отступал. Всегда верил, что возможно всё.

— Какие качества Уэстбрука вы уважали больше всего?

— Больше всего я уважал то, что Расселл относился ко всем с одинаковым уважением — будь то владелец команды или уборщик в коридорах арены. Кроме того, перед каждым матчем он выходил на площадку с одним и тем же настроем — уничтожить своего оппонента, не говоря уже о сопернике в целом. Если ты не соответствуешь его энергии, то, скорее всего, проиграешь ему, возможно, и сам матч.

— Какой момент, связанный с Расселлом, запомнился вам больше всего?

— Наверное, его сезон, когда он стал MVP, — сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.