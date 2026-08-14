«Вытворяет такое…» Эксперт указал, что его больше всего впечатляет в Егоре Дёмине

Журналисты и баскетбольные обозреватели Альберт Гим и Кори Тулаба обсудили физические данные российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина и его перспективы в НБА.

Гим. Это же просто огромный парень. Его рост 203, 206 см. Что-то такое же?

Тулаба. Ну, вообще 206 см, а в кроссовках на медосмотре вышло под 207 см. То есть рост почти 208 см, понимаешь?

Гим. Да. И для парня ростом 208 см, который вытворяет такие вещи в атаке… Даже если в защите он будет средним игроком, он всё равно отлично двигается для таких габаритов — реально как полноценный винг. Так что поводов для оптимизма полно. Меня больше всего впечатляет именно его базовый уровень в защите, ниже которого он не опустится.

Тулаба. Абсолютно согласен.

Дёмин представил расписание «Бруклина» на сезона-2026/2027: