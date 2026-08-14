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«Самый атлетичный разыгрывающий в истории». Джонсон — о завершении карьеры Уэстбрука

«Самый атлетичный разыгрывающий в истории». Джонсон — о завершении карьеры Уэстбрука
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон высказался о 37-летнем завершившем карьеру звёздном разыгрывающем защитнике Расселле Уэстбруке.

«Я хочу поздравить Расселла Уэстбрука с завершением карьеры в НБА после невероятной карьеры, достойной Зала славы! Расселл — самый атлетичный разыгрывающий защитник, которого когда-либо видела НБА, а его доминирование привело его к тому, что он стал абсолютным лидером лиги по количеству трипл-даблов в регулярных сезонах», — написал Мэджик в социальной сети Х.

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