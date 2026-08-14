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Близкий к Леброну человек назвал главный фактор его ухода из «Лейкерс» в «Филадельфию»

Близкий к Леброну человек назвал главный фактор его ухода из «Лейкерс» в «Филадельфию»
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Неназванный источник из окружения 41-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса высказался об уходе американского атлета из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Филадельфию Сиксерс».

«ESPN спросил у источника, близкого к Джеймсу, могла ли продажа клуба повлиять на желание Джеймса остаться в Лос-Анджелесе, если бы она состоялась раньше.

«Возможно. Но на это сложно ответить. Коммуникация могла бы быть лучше [с Айгером и Кушнером, по сравнению с Уолтером]. Просто другие отношения. Но баскетбольная составляющая была самой важной, так что, возможно, с этой точки зрения — нет», — говорится в статье.

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