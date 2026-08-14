«Легионеров подбирал под себя». Экс-игрок «Зенита» — о Душко Ивановиче в клубе

Двукратный обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Сергей Торопов высказался о новом главном тренере клуба Душко Ивановиче.

«Конечно, я наслышан об этом специалисте. Про него много рассказывали Сергей Моня, Егор Вяльцев. Это жёсткий тренер с хорошей дисциплиной. Его уважают в Европе, всю жизнь он играет в Евролиге, поэтому имя говорит само за себя. Считаю, что для «Зенита» это отличное подписание. Главное, чтобы угадали с иностранцами.

Однако думаю, что Иванович легионеров подбирал под себя. Надеюсь, что у «Зенита» всё получится в этом сезоне. На 100% уверен, что петербуржцы попадут в первую тройку. Важно, чтобы сезон прошёл без травм, не так, как в прошлом году. Особенно в ключевой момент, когда потеряли Жору Жбанова и в итоге уступили в серии за третье место», — приводит слова Торопова радио «Зенит».