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Российский баскетбольный клуб обновил дизайн с акцентом на национальный символ республики

Российский баскетбольный клуб обновил дизайн с акцентом на национальный символ республики
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Баскетбольный клуб «Динамо» (Уфа) представил обновлённый фирменный стиль. В основе новой айдентики — три ключевых элемента: курай как национальный символ Башкортостана, баскетбольный мяч и классическая символика «Динамо» — ромб и литера Д.

Центральный графический знак объединяет образы баскетбольного мяча и курая. В обновлённом логотипе также появились две дугообразные линии, символизирующие реки Белую и Уфу и подчёркивающие связь клуба с городом.

Фото: Пресс-служба БК «Динамо» (Уфа)

Изменилась и цветовая палитра: тёмно-синий оттенок стал светлее, а акцентный голубой — ярче. В фирменном стиле также используются три паттерна — «Курай», «Мяч» и стилизованная литера Д.

«Мы хотели, чтобы обновлённый стиль говорил не только о баскетболе, но и о том, откуда мы родом. Курай, реки Уфы, классический знак «Динамо» — всё это теперь живёт в единой визуальной системе. Надеемся, что болельщики почувствуют эту связь», — отметили в пресс-службе клуба.

Обновлённый стиль уже используется в клубной атрибутике, социальных сетях и на арене. Изменения также найдут отражение в игровой форме «Динамо» в сезоне-2026/2027.

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