Браун ответил, встречались ли уже игроки «Филадельфии» для подготовки к новому сезону

29-летний профессиональный баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлен Браун, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс» на позиции форварда, рассказал, встречались ли игроки «Филадельфии» вместе в преддверии старта нового сезона-2026/2027.

«Пока что мы встречались небольшими группами, но не все 16 человек вместе. Например, я был на мероприятии фонда [Тайриза] Макси — там, кажется, был гольф-турнир, где присутствовали некоторые ребята из команды. А я сейчас в Лос-Анджелесе и встречаюсь с другими парнями, которые здесь, которые живут тут», — сказал Браун на шоу Jimmy Kimmel Live.