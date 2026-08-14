15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Браун ответил, встречались ли уже игроки «Филадельфии» для подготовки к новому сезону

Браун ответил, встречались ли уже игроки «Филадельфии» для подготовки к новому сезону
Комментарии

29-летний профессиональный баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлен Браун, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс» на позиции форварда, рассказал, встречались ли игроки «Филадельфии» вместе в преддверии старта нового сезона-2026/2027.

«Пока что мы встречались небольшими группами, но не все 16 человек вместе. Например, я был на мероприятии фонда [Тайриза] Макси — там, кажется, был гольф-турнир, где присутствовали некоторые ребята из команды. А я сейчас в Лос-Анджелесе и встречаюсь с другими парнями, которые здесь, которые живут тут», — сказал Браун на шоу Jimmy Kimmel Live.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Главный инсайдер НБА сообщил о переходе Леброна в «Филадельфию» первым? На самом деле нет Главный инсайдер НБА сообщил о переходе Леброна в «Филадельфию» первым? На самом деле нет
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Live
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android