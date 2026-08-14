Баскетболистка добилась удаления фаната с матча WNBA, но тот вернулся на своё место

Защитница «Чикаго Скай» Дижонай Кэррингтон пожаловалась судьям на поведение болельщика, сидевшего у площадки во время матча с «Голден Стэйт Валкириз». В результате мужчину вывели с трибун сотрудники службы безопасности, однако спустя некоторое время он вернулся на своё место.

Эпизод произошёл в четвёртой четверти при счёте 71:91. Кэррингтон подошла к судье Саре Уильямс и сообщила ей о произошедшем, после чего к болельщику направились сотрудники службы безопасности «Чикаго» и арены. При этом представители «Валкириз» позже заявили, что жалоба Кэррингтон оказалась «необоснованной».

«Болельщик отнёсся ко всему спокойно после жалобы, которая оказалась необоснованной», — цитирует представителя «Голден Стэйт» Clutch Points.

Кэррингтон провела на площадке 24 минуты, набрала три очка и сделала три подбора. «Чикаго» потерпел поражение со счётом 71:91.

Инцидент случился спустя несколько дней после того, как Дижонай была удалена с площадки за жёсткий фол на баскетболистке «Индианы Фивер» Софи Каннингем. Тогда после матча Каррингтон разместила пост в социальных сетях со словами «Привилегия белых», однако позже заявила, что грубый контакт был ненамеренным и является частью её агрессивного стиля игры, а слова не были направлены на решение судей по конкретному фолу.