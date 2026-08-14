«Фанаты — мусор». Грин раскритиковал поклонников за отношение к Расселлу Уэстбруку

Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») раскритиковал фанатов за отношение к завершившему карьеру Расселлу Уэстбруку.

«Баскетбольные фанаты — отстой. И, кстати, я сам баскетбольный фанат, так что можете и меня записать в эту категорию. Но баскетбольные фанаты — мусор. Потому что последние 8-10 лет всё, что этот парень слышал, — это какой он отстойный, как он плохо бросает, как он набивает статистику и как он разрушает команды. И когда ты в этой игре и видишь только это, слышишь только это, ты пробиваешься через это.

Ты борешься с этим, потому что мы такие. Это то, что мы делаем. Но, братан, это ***** раздражает и это тебя задевает. Не сомневайтесь. «Уэстбрик» и всё то, что вы о нём говорили. И как только он уходит, из каждой мусорки разносится: «Мужики, вы поступили с Рассом несправедливо». «Не говорите мне, что он не мог бы быть в команде». «Как же он классно играл». «Будет его не хватать всей НБА». Все эти прекрасные слова. Почему мы, игроки, не можем получать их тогда, когда всё ещё находимся в игре?» — сказал Грин на своём YouTube-канале.