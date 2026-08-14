Экс-игрок «Зенита», «Локомотива» и «Автодора» Мотовилов вернулся в «Енисей»

28-летний российский профессиональный баскетболист Григорий Мотовилов, играющий на позиции атакующего защитника, подписал контракт с «Енисеем», о чём сообщила пресс-служба красноярского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на один год — до конца сезона-2026/2027.

В сезоне-2014/2015 Мотовилов выступал в Единой молодёжной лиге ВТБ за «Зенит-2», набирая в среднем за матч 13,4 очка, три подбора и 2,6 передачи. В августе 2015 года подписал трёхлетний контракт с «Зенитом» и дебютировал в сезоне-2015/2016 в Единой лиге, проведя 12 матчей за санкт-петербуржцев.

На его счету также игры за «Локомотив-Кубань», а в последние два сезона выступал за «Астану» и «Автодор», в составе которого в среднем набирал 10,1 очка, 3,7 передачи и 0,9 перехвата за 24 минуты на площадке.

В «Енисее» Григорий выступал в сезоне-2022/2023.