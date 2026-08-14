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Тренер «Енисея» Арсич отреагировал на возвращение в клуб Мотовилова

Тренер «Енисея» Арсич отреагировал на возвращение в клуб Мотовилова
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич отреагировал на подписание контракта с 28-летним Григорием Мотовиловым, играющим на позиции атакующего защитника.

«У Мотовилова за плечами хороший сезон и достаточный опыт в Единой лиге. Мы ожидаем от него энергии и высокой агрессивности как в атаке, так и в защите. Я верю в его быструю адаптацию, потому что он уже играл за «Енисей», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

На счету Мотовилова также игры за «Локомотив-Кубань», а в последние два сезона выступал за «Астану» и «Автодор», в составе которого в среднем набирал 10,1 очка, 3,7 передачи и 0,9 перехвата за 24 минуты на площадке.

В «Енисее» Григорий выступал в сезоне-2022/2023.

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