Экс-игрок «Зенита» высказался о раскладе сил в Единой лиге в сезоне-2026/2027

Двукратный обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Сергей Торопов назвал фаворитов сезона-2026/2027.

«ЦСКА – всегда фаворит. Импонирует, что армейцы не меняют состав полностью, а усиливаются всегда точечно. Обсуждал это со своим агентом, с президентом клуба Андреем Ватутиным. У них такая философия: если работает – не надо ломать. Есть сыгранный и сбалансированный состав. Думаю, что до конца будут беречь позицию шестого легионера. На мой взгляд, ЦСКА – это фаворит номер один.

Очень интересно, что будет с «Локо». Подписали Маркуса Найта – это мой хороший друг, мы с ним много общались, когда играли в Казани. Рад что он вернулся в Россию, жду его на площадке! «Локо» и «Зенит» — рядом. А по УНИКСу пока сказать не могу, потому что непонятно, кого из иностранцев подпишут казанцы», — приводит слова Торопова радио «Зенит».