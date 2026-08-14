15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Зенита» высказался о раскладе сил в Единой лиге в сезоне-2026/2027

Экс-игрок «Зенита» высказался о раскладе сил в Единой лиге в сезоне-2026/2027
Комментарии

Двукратный обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Сергей Торопов назвал фаворитов сезона-2026/2027.

«ЦСКА – всегда фаворит. Импонирует, что армейцы не меняют состав полностью, а усиливаются всегда точечно. Обсуждал это со своим агентом, с президентом клуба Андреем Ватутиным. У них такая философия: если работает – не надо ломать. Есть сыгранный и сбалансированный состав. Думаю, что до конца будут беречь позицию шестого легионера. На мой взгляд, ЦСКА – это фаворит номер один.

Очень интересно, что будет с «Локо». Подписали Маркуса Найта – это мой хороший друг, мы с ним много общались, когда играли в Казани. Рад что он вернулся в Россию, жду его на площадке! «Локо» и «Зенит» — рядом. А по УНИКСу пока сказать не могу, потому что непонятно, кого из иностранцев подпишут казанцы», — приводит слова Торопова радио «Зенит».

Материалы по теме
Официально
Экс-игрок «Зенита», «Локомотива» и «Автодора» Мотовилов вернулся в «Енисей»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android