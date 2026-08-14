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Опубликованы утечки писем по делу о возможных скрытых выплатах Каваю Леонарду

Опубликованы утечки писем по делу о возможных скрытых выплатах Каваю Леонарду
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Аккаунт NBA Base опубликовал в социальной сети Х отрывки писем, связанных с делом НБА о возможных скрытых выплатах двукратному чемпиону лиги Каваю Леонарду в клубе «Лос-Анджелес Клипперс».

  • Письмо от 16 марта 2021 года (от сотрудника «Клипперс»): сотрудник «Клипперс» пишет коллегам, что они хотят проверить, встречалась ли уже их команда с игроком и его представителем или есть ли запланированная встреча. В письме отмечается, что они с нетерпением ждут начала «активаций» и просят обращаться по любым вопросам.
  • Письмо от 15 апреля 2021 года (от сотрудника «Клипперс»): сотрудник клуба связывается с коллегами и спрашивает, удалось ли им связаться с Uncle Dennis/KL (Дядей Деннисом / К.Л. — речь о Кавае Леонарде и его дяде Деннисе Робертсоне), чтобы согласовать конкретную дату для мероприятия/активации.
  • Письмо от 11 мая 2021 года (от сотрудника «Клипперс»): в письме сотрудник интересуется, сообщил ли Uncle D (Дядя Ди) какую-либо информацию о сроках автографов. Также он подчёркивает, что плей-офф обычно является запретным временем для контактов с игроками, и просит дать знать, если они смогут что-то уладить с Uncle D в обход этого правила.
  • Ответное письмо от 11 мая 2021 года (от сотрудника Daktronics): представитель Daktronics отвечает, что свяжется с ними позже, благодарит за напоминание и добавляет фразу «Вперёд, «Клипперс»!» в качестве поддержки команды.
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