Опубликованы утечки писем по делу о возможных скрытых выплатах Каваю Леонарду

Аккаунт NBA Base опубликовал в социальной сети Х отрывки писем, связанных с делом НБА о возможных скрытых выплатах двукратному чемпиону лиги Каваю Леонарду в клубе «Лос-Анджелес Клипперс».